Владимир Кличко: Я уже знаю, как проводить свадьбы, осталось найти невесту

На своей первой пресс-конференции в Киеве, посвященной бою с Леймоном Брюстером, Владимир Кличко появился в белой рубашке. Журналисты встретили боксера аплодисментами. Владимир сказал, что не желает вести монолог, и сразу предложил задавать ему вопросы, первый из которых, конечно, касался его левой руки, которая оказалась забинтованной.

“Я все шучу: поскользнулся, упал, очнулся: гипс… На самом деле это остатки после травмы, полученной в самом поединке (с Брюстером - УНИАН)”, - объяснил Кличко.

Владимиру придется еще три недели провести в гипсе, после чего его можно снять. Чувствует он себя при этом не очень удобно: лето. «И, конечно, мне хотелось бы провести его не с гипсом на руке, потому что активно отдыхать с гипсом тяжело», - сказал спортсмен.

Владимира спросили, в каком же все-таки раунде он получил эту травму – в первом или третьем. Оказалось, что в первом. Но у него был очень серьезный настрой, а потому никаких дискомфортных ощущений во время поединка не испытывал. Боль пришла уже после боя. Владимир говорит, что эта схватка была для него очень важной, так как после прошлой встречи на ринге с Брюстером его критиковали за недостаток выносливости, «стеклянный подбородок» и пр. «Проиграть этот поединок я не мог, и у меня было ощущение, что какую бы травму в течение поединка я бы не получил, все равно продолжил бы его. Я должен был оставить ринг как победитель», - говорит Владимир. - «Я бы желал, чтобы поединок был закончен по-другому, но Брюстер и его тренер прекратили поединок между шестым и седьмым раундом».

Кличко очень удивился, когда Брюстер прекратил бой, поскольку знает его как волевого, жесткого и целеустремленного спортсмена, который всегда продолжал биться что бы ни случилось, и выигрывал. «Но у него в этот вечер не было шансов», - сказал боксер и добавил, что не осуждает своего соперника за отказ от дальнейшей борьбы, так как здоровье спортсмена - прежде всего.

Владимир Кличко открыл тайну: победу над Брюстером ему предсказал его тренер и продюсер Эммануэль Стюард, который родился в этот день. «Седьмого июля в седьмом месяце седьмого года поединок должен был закончен в седьмом раунде. В этом есть закономерность», - сказал Владимир.

Кличко подтвердил, что их главная с братом цель – стать чемпионами мира в одно и то же время, о чем они очень часто говорили. Правда, после получения травмы и ухода Виталия из спорта эта цель значительно отдалилась от них. Но сегодня снова появилась надежда, что она будет достигнута. Главное сейчас, чтобы Виталий снова вернулся в спорт.

Поговорили о политике. Спортсмен в целом поддержал действия президента относительно досрочных выборов, однако заявил, что сам в политику идти не собирается. «Во внутренней политике Украины я себя не вижу», – сказал он.

Поговорили о личной жизни Владимира. «Тринадцатого апреля в пятницу я позвонил маме и сказал, что, к сожалению, мы не сможем увидеться, так как у меня будет свадьба. Она подумала, что это шутка. А мне потом пришлось сказать: да, свадьба будет, но в кино». Так Владимир рассказал о своей работе в немецком фильме, название которого можно перевести как «Заяц без ушей». В этой романтической комедии, которая выйдет в следующий День Валентина, он сыграл… Владимира Кличко на… собственной свадьбе. Фильм переведут на украинский и русский языки и запустят в широкий прокат, так что следите. «Я уже знаю, как проводить свадьбы, осталось найти невесту», - говорит спортсмен. Из чего можно было понять: должность второй половины спортсмена вакантна.

Поговорили о дальнейших творческих планах Владимира, среди которых - встреча с победителем поединка Ибрагимов-Чагаев, который состоится в октябре в Москве. Кличко-младший высоко оценил обоих спортсменов, сказав, что ни тот, ни другой ни разу не проиграли на большом ринге, но и ни разу не отстаивали своих званий. По мнению Владимира, у каждого из этих боксеров есть все шансы стать победителями. «Мне даже тяжело отдать предпочтение одному из них», - заключил Владимир. Шоу продолжается.

Антон Зикора