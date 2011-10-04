В Конче-Заспе будут новые спорткомплексы

На Олимпийской базе в Конче-Заспе будут построены новые спортивные комплексы, с тем чтобы спортсмены могли первоклассно тренироваться, быть конкурентоспособными, а на спортивных объектах можно было принимать соревнования международного уровня.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы молодежи и спорта Украины.

По словам заместителя председателя Государственной службы молодежи и спорта Украины Вадима СИСЮКА, строительство Олимпийской базы в Конче-Заспе начнут с возведения крытого легкоатлетического манежа, затем будут строить плавательный бассейн, крытую ледовую арену, универсальные спортивные комплексы для борьбы, спортивной и художественной гимнастики, тяжелой атлетики и фехтования, легкоатлетический стадион.

Также были заслушаны государственные тренеры по видам спорта относительно технических требований к залу для фигурного катания и залу для кёрлинга, залу для тяжелой атлетики, легкоатлетическому манежу и т.п., представлены ориентировочные расчеты стоимости объектов.

Во время обсуждения технических характеристик и возможностей новых сооружений Федерация плавания Украины презентовала проект современного мультифункционального комплекса, в котором предлагается сконцентрировать все водные виды спорта.

Сейчас рабочая группа рассчитывает необходимые средства на реконструкцию, текущий ремонт и проектирование новых сооружений базы в Конче-Заспе, изучаются вопросы размещения и планирования объектов на местности.

Как напоминает пресс-служба, 23 сентября этого года Олимпийский учебно-спортивный центр «Конча-Заспа» посетил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ. Он напомнил, что Олимпийский учебно-спортивный центр «Конча-Заспа» был построен в 80-х годах и сейчас нуждается в модернизации, чтобы отвечать современным требованиям.