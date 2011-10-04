Болельщики «Баварии» занимались сексом прямо на матче

Во время матча 8-го тура немецкой Бундеслиги между "Хоффенхаймом" и мюнхенской "Баварией" произошел необычный инцидент на трибунах стадиона "Райн-Неккар-Арена".

Как сообщает Bild, в секторе болельщиков "Баварии" пара влюбленных занялась сексом во время матча. Сексуальный инцидент произошел на 16-й минуте встречи, которая завершилась со счетом 0:0.

Сотрудники правопорядка, заметив это безобразие, предупредили влюбленных, что их действия являются недопустимыми. Однако впоследствии влюбленные повторили свои интимные деяния, за что стюарды изгнали их со стадиона.

Один из очевидцев сексуального инцидента рассказал, что влюбленным было все равно, что их половой акт видят сотни болельщиков.

"Честно говоря, мне было неловко наблюдать за тем, как они там совокупляются. А они спокойно сняли штаны и принялись за дело. То, что их со всех сторон окружали люди, их совсем не смущало. Хорошо, что через некоторое время стюарды прекратили это безобразие", - рассказал очевидец.

ТСН