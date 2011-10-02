Результаты 12-го тура Чемпионата Украины по футболу
Все лидеры - в порядке
Сегодняшними матчами завершился 12-й тур Чемпионата Украины по футболу
Ильичевец - Металлист 0:1 (Эдмар)
Шахтер - Заря 4:1 (Коста 44, Селезнев 50, 62, Эдуардо 70 - Милько 21)
Ворскла - Динамо 1:2 (Красноперов 36 - Идейе 65, Ярмоленко 69)
Арсенал - Металлург 1:0 (Богданов 90+1)
Напомним, что ранее сыграли...
Кривбасс - Оболонь 1:0 (Костышин 78)
Черноморец - Таврия 1:0 (Матос 2)
Волынь - Карпаты 0:2
Днепр - Александрия 5:1 (Коноплянка 38, 57, Калинич 44, 62, Матеус 65 - Таргамадзе 25)
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Игры 13-го тура назначены на:
14 октября
Александрия (10) - Ильичевец (9)
Заря (11) - Ворскла (17)
15 октябряТаврия (17) - Шахтер (30)
Металлист (28) - Черноморец (11)
16 октября
Металлург (16) - Кривбасс (20)
Карпаты (10) - Арсенал (20)
Оболонь (5) - Днепр (15)
Динамо (30) - Волынь (12)