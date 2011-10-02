Результаты 12-го тура Чемпионата Украины по футболу

Все лидеры - в порядке

Сегодняшними матчами завершился 12-й тур Чемпионата Украины по футболу Ильичевец - Металлист 0:1 (Эдмар) Шахтер - Заря 4:1 (Коста 44, Селезнев 50, 62, Эдуардо 70 - Милько 21) Ворскла - Динамо 1:2 (Красноперов 36 - Идейе 65, Ярмоленко 69) Арсенал - Металлург 1:0 (Богданов 90+1) Напомним, что ранее сыграли... Кривбасс - Оболонь 1:0 (Костышин 78) Черноморец - Таврия 1:0 (Матос 2) Волынь - Карпаты 0:2 Днепр - Александрия 5:1 (Коноплянка 38, 57, Калинич 44, 62, Матеус 65 - Таргамадзе 25) *** Игры 13-го тура назначены на: 14 октября Александрия (10) - Ильичевец (9) Заря (11) - Ворскла (17) 15 октября Таврия (17) - Шахтер (30) Металлист (28) - Черноморец (11) 16 октября Металлург (16) - Кривбасс (20) Карпаты (10) - Арсенал (20) Оболонь (5) - Днепр (15) Динамо (30) - Волынь (12)

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