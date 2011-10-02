Результаты 12-го тура Чемпионата Украины по футболу

21:18, 02 октября 2011
Спорт
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Все лидеры - в порядке

Сегодняшними матчами завершился 12-й тур Чемпионата Украины по футболу

Ильичевец - Металлист 0:1 (Эдмар)

Шахтер - Заря 4:1 (Коста 44, Селезнев 50, 62, Эдуардо 70 - Милько 21)

Ворскла - Динамо 1:2 (Красноперов 36 - Идейе 65, Ярмоленко 69)

Арсенал - Металлург 1:0 (Богданов 90+1)

Напомним, что ранее сыграли...

Кривбасс - Оболонь 1:0 (Костышин 78)

Черноморец - Таврия 1:0 (Матос 2)

Волынь - Карпаты 0:2

Днепр - Александрия 5:1 (Коноплянка 38, 57, Калинич 44, 62, Матеус 65 - Таргамадзе 25)

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Игры 13-го тура назначены на:

14 октября

Александрия (10) - Ильичевец (9)

Заря (11) - Ворскла (17)

15 октября

Таврия (17) - Шахтер (30)

Металлист (28) - Черноморец (11)

16 октября

Металлург (16) - Кривбасс (20)

Карпаты (10) - Арсенал (20)

Оболонь (5) - Днепр (15)

Динамо (30) - Волынь (12) 

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