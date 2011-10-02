Динамо выиграло «полтавскую битву»

Завершился матч 12-го тура Чемпионата Украины по футболу «Ворскла» - «Динамо». Интересный и богатый на моменты поединок в Полтаве завершился со счетом 1:2. Первый гол забил ворсклянин Олег Красноперов (36 мин), а в бело-синих отметились Идейе (65) и Ярмоленко (69).

На данный момент свои матчи сыграли также: «Шахтер», который отыгрался на «Заре». На один гол луганчан горняки ответили четырьмя (4:1. Коста 44, Селезнев 50, 62, Эдуардо 70 – Милько 22) и «Металлист», который в невыразительной игре на выезде минимально одолел мариупольский «Ильичевец» 0:1 (гол на счету Эдмара 55).