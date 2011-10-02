Украинскую фигуристку наградили премией немецкого единства

Украинско-немецкая "звездная пара" фигуристов - Робина ШЕЛКОВЫ и Елены САВЧЕНКО - награждены премией немецкого и европейского единства.

Как передает Deutsche Welle, премию вручили сегодня, 2 октября, в Бонне, где продолжается трехдневное празднование "Дня воссоединения". В его рамках Федеральный центр политического образования Германии отметил премией "Единство-2011", общей суммой 15 тысяч евро, 8 человек, которые приложили значительные усилия для налаживания связей между Западом и Востоком Германии, или внесли вклад в дело европейского единства.

Нынешняя десятая премия станет одновременно и последней. Федеральный центр политического образования Германии в последние годы страдает от бюджетных сокращений.

Федеральный центр политического образования Германии был создан в 1952 году с целью привлечения широких слоев населения к политическому диалогу и демократическим преобразованиям, а также ради повышения политической информированности населения. Центр, среди прочего, проводит тренинги для учителей, организует образовательные поездки в разные страны мира, выставки, переводы актуальных публикаций и научных работ.