Результаты матчей 12-го тура Чемпионата Украины по футболу
Черноморец выиграл второй раз подряд
Завершились очередные матчи 12-го тура Чемпионата по футболу
Кривбасс - Оболонь 1:0 (Костышин 78). На 36-й минуте вторую желтую карточку получил Виталий Лисицкий.
Черноморец - Таврия 1:0 (Матос 2). Это вторая победа Черноморца в первенстве, причем подряд в двух турах.
Волынь - Карпаты 0:2 (Голодюк 25, Кривбасс 51).
Две команды с самого низа таблицы сделали бросок вперед: у Черноморца стало 11 очков, у Карпат - 10. Их соседи по таблице либо проиграли тур (Александрия - 10, Волынь - 12), либо им завтра предстоят трудные матчи: Заре - с Шахтером, Ильичевцу - с Металлистом.
Напомним, что ранее сыграли...
Днепр - Александрия 5:1 (Коноплянка 38, 57, Калинич 44, 62, Матеус 65 - Таргамадзе 25)
... а завершат тур сегодня
Ильичевец (9) - Металлист (25)
Шахтер (27) - Заря (11)
Ворскла (17) - Динамо (27)
Арсенал (17) - Металлург (16)