Результаты матчей 12-го тура Чемпионата Украины по футболу

Завершились очередные матчи 12-го тура Чемпионата по футболу

Кривбасс - Оболонь 1:0 (Костышин 78). На 36-й минуте вторую желтую карточку получил Виталий Лисицкий.

Черноморец - Таврия 1:0 (Матос 2). Это вторая победа Черноморца в первенстве, причем подряд в двух турах.

Волынь - Карпаты 0:2 (Голодюк 25, Кривбасс 51).

Две команды с самого низа таблицы сделали бросок вперед: у Черноморца стало 11 очков, у Карпат - 10. Их соседи по таблице либо проиграли тур (Александрия - 10, Волынь - 12), либо им завтра предстоят трудные матчи: Заре - с Шахтером, Ильичевцу - с Металлистом.

Напомним, что ранее сыграли...

Днепр - Александрия 5:1 (Коноплянка 38, 57, Калинич 44, 62, Матеус 65 - Таргамадзе 25)

... а завершат тур сегодня

Ильичевец (9) - Металлист (25)

Шахтер (27) - Заря (11)

Ворскла (17) - Динамо (27)

Арсенал (17) - Металлург (16)