В Харькове открыли стадион "Динамо"

Сегодня в Харькове открыт реконструированный стадион «Динамо», который включен в программу подготовки к Евро-2012 в статусе трансферной базы для команд-участниц континентального первенства.

Как передает корреспондент УНИАН, торжественная церемония открытия одной из самых старых спортивных арен Харькова была приурочена к 20-летию независимости Украины, 80-летию стадиона и 87-летию физкультурно-спортивного общества «Динамо».

Председатель общества «Динамо», народный депутат Украины Виктор КОРЖ на церемонии открытия стадиона отметил важность этого спортивного объекта для многих поколений харьковчан.

«Сегодня этот стадион переживает даже не второе рождение, а третье, четвертое или даже пятое. Это свидетельствует, что он нужен городу и молодежи. Мы делаем нужное и важное дело, альтернативы которому нет», - сказал В.КОРЖ.

Реконструкция стадиона «Динамо» была начата после того, как он был включен в объекты Евро-2012 с предоставлением статуса резервной арены континентального футбольного первенства. 1 июня 2011 г. был подписан договор о передаче стадиона «Динамо» в аренду на 3 года футбольному клубу «Металлист». В соответствии с договором, ФК «Металлист» будет использовать спортивный объект для тренировок и матчей дублирующего состава, а также юношеских команд. Кроме того, на базе стадиона «Динамо» будет создан филиал детской футбольной академии «Металлист», что позволит харьковскому клубу расширить селекционные возможности на детском уровне.

С начала года объект был приведен в порядок силами группы DCH, в структуру которой входит ФК «Металлист» и которая реализует проекты к Евро-2012 в Харькове. В частности, была проведена реставрация трибун, замена пластиковых сидений, реконструкция газонного покрытия. Планируется, что к Евро-2012 будет проведен комплекс работ, который позволит стадиону «Динамо» стать резервной ареной континентального футбольного первенства.

Стадион «Динамо» реконструирован за средства бизнесмена Александра ЯРОСЛАВСКОГО - президента группы DCH и ФК «Металлист», генерального инвестора и координатора подготовки Харькова к Евро-2012. Сумма вложенных на данное время инвестиций в стадион «Динамо» - около 100 тысяч долларов.

Общая сумма инвестиций А.ЯРОСЛАВСКОГО в объекты Евро-2012 в Харькове сегодня составляет 290 млн. дол.