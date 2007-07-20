Федерация силачей Украины публично протестирует новое снаряжение

18-00- В УНИАН состоится пресс-конференция, посвященная индивидуальному чемпионату Европы EUROSTRONG 2007, который состоится в рамках Первых Европейских спортивных Игр. Организатор - Федерация сильнейших атлетов Украины и перетягивания каната. В пресс-конференции примут участие организаторы чемпионата и ведущие атлеты. По завершении, представители СМИ будут приглашены на площадку, где состоится тестирование снарядов (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 050 380 27 11. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.