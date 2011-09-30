Спортивный суд в Лозанне решил дело в пользу «Шахтера»

Спортивный арбитражный суд в г. Лозанне (Швейцария) обязал бразильского футболиста ИЛСИНЬО выплатить ФК «Шахтер» (Донецк) почти 4 млн. евро.

Об этом УНИАН сегодня сообщили в пресс-службе «Шахтера».

Согласно сообщению, данным решением Спортивный арбитражный суд наказал футболиста за одностороннее расторжение контракта. Все претензии бразильского футболиста к донецкому клубу суд признал безосновательными и отклонил их.

Кроме того, ИЛСИНЬО как лицо, виновное в расторжении контракта, обязан выплатить ФК «Шахтер» 3,6 млн. евро плюс проценты за время просрочки. «Общая сумма выплаты составляет около 4 млн. евро», - уточнили в пресс-службе.

В пресс-службе «Шахтера» напомнили, что спор между футболистом и клубом длился с мая 2010 года, после того, как ИЛСИНЬО в одностороннем порядке заявил о расторжении контракта. В связи с неправомерными действиями футболиста ФК «Шахтер» подал иск в Спортивный арбитражный суд в Лозанне о взыскании с футболиста компенсации, предусмотренной контрактом.