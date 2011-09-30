Днепр порвал Александрию

12-й тур ЧУ по футболу начался живо

Сегодня в 12-м туре Чемпионата по футболу сыгран один матч Днепр - Александрия 5:1 (Коноплянка 38, 57, Калинич 44, 62, Матеус 65 - Таргамадзе 25) Завтра играют... Кривбасс (17) - Оболонь (5) Черноморец (8) - Таврия (17) Волынь (12) - Карпаты (7) ... и завершат тур 2 октября Ильичевец (9) - Металлист (25) Шахтер (27) - Заря (11) Ворскла (17) - Динамо (27) Арсенал (17) - Металлург (16)

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