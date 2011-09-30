Днепр порвал Александрию

20:53, 30 сентября 2011
Спорт
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12-й тур ЧУ по футболу начался живо

Сегодня в 12-м туре Чемпионата по футболу сыгран один матч

Днепр - Александрия 5:1 (Коноплянка 38, 57, Калинич 44, 62, Матеус 65 - Таргамадзе 25)

Завтра играют...

Кривбасс (17) - Оболонь (5)

Черноморец (8) - Таврия (17)

Волынь (12) - Карпаты (7)

... и завершат тур 2 октября

Ильичевец (9) - Металлист (25)

Шахтер (27) - Заря (11)

Ворскла (17) - Динамо (27)

Арсенал (17) - Металлург (16)

 

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