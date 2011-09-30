Днепр порвал Александрию
20:53, 30 сентября 2011Спорт
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12-й тур ЧУ по футболу начался живо
Сегодня в 12-м туре Чемпионата по футболу сыгран один матч
Днепр - Александрия 5:1 (Коноплянка 38, 57, Калинич 44, 62, Матеус 65 - Таргамадзе 25)
Завтра играют...
Кривбасс (17) - Оболонь (5)
Черноморец (8) - Таврия (17)
Волынь (12) - Карпаты (7)
... и завершат тур 2 октября
Ильичевец (9) - Металлист (25)
Шахтер (27) - Заря (11)
Ворскла (17) - Динамо (27)
Арсенал (17) - Металлург (16)
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