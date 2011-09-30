Леоненко: футболисты «Динамо» ползали по полю

Бывший нападающий киевского "​​Динамо", а ныне футбольный эксперт Виктор Леоненко в эфире телеканала "2+2" высказал свое мнение о позорной игры киевлян в матче против тельавивского "Маккаби" во втором туре Лиги Европы.

"Я не знаю, что сказать. Они даже не ходили - они ползали. Не знаю, что им еще надо... Гол забили, все хорошо - играй дальше на классе. Я не знаю, почему они стали. У них есть тренер по физподготовке - его надо спросить. А по такой игре "Динамо" еще повезло. Хорошо, что у "Маккаби" мяч все время не туда летел.

Киевляне 90 минут ползали - и имели три стопроцентных ситуации. А если бы побежали? Жара помешала (Семин жаловался на жару)? А дома - дождь или снег помешает...

Такие команды, как "Динамо", должно побеждать на классе! День рождения Шевы точно сказался на игре, другой причины я не вижу", - цитирует ТСН.

Напомним, что "Динамо" набрало в двух турах два очка и занимает третье место в группе E.