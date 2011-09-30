Результаты матчей Лиги Европы

Ворскла забила меньше, чем пропустила

Завершились матчи 2-го тура группового раунда Лиги Европы в группах A-F Группа A Тоттенхэм - Шэмрок Роверс 3:1 Рубин - ПАОК 2:2 После двух игр: Тоттенхэм - 4 очка, Рубин - 4, ПАОК - 2, Шэмрок Роверс - 0 Следующие матчи 20 октября: Тоттенхэм - Рубин, ПАОК - Шемрок Роверс Группа B Стандард - Копенгаген 3:0 Ворскла - Ганновер 1:2 После двух игр: Ганновер - 4 очка, Стандард - 4, Копенгаген - 3, Ворскла - 0 Следующие матчи 20 октября: Ганновер - Копенгаген, Стандард - Ворскла Группа C Легия - Хапоэль Т-А 3:2 Рапид Бухарест - ПСВ 1:3 После двух игр: ПСВ - 6 очков, Легия - 3, Рапид - 3, Хапоэль - 0 Следующие матчи 20 октября: Хапоэль - ПСВ, Рапид - Легия Группа D Васлуй - Цюрих 2:2 Спортинг - Лацио 2:1 После двух игр: Спортинг - 6 очков, Васлуй - 2, Цюрих - 1, Лацио - 1 Следующие матчи 20 октября: Спортинг - Васлуй, Цюрих - Лацио Группа E Маккаби Т-А - Динамо 1:1 Сток Сити - Бешикташ 2:1 После двух игр: Сток Сити - 4 очка, Бешикташ - 3, Динамо - 2, Маккаби - 1 Следующие матчи 20 октября: Динамо - Бешикташ, Сток Сити - Маккаби Группа F Зальцбург - Слован Братислава 3:0 Атлетик - ПСЖ 2:0 После двух игр: Атлетик - 6 очков, Зальцбург - 3, ПСЖ - 3, Слован - 0 Следующие матчи 20 октября: Слован - ПСЖ, Атлетик - Зальцбург Группа G Металлист - Алкмаар 1:1 Мальме - Аустрия Вена 1:2 После двух игр: Металлист - 4 очка, АЗ - 4, Аустрия - 3, Мальме - 0 Следующие матчи 20 октября: Мальме - Металлист, АЗ - Аустрия Группа H Брага - Брюгге 1:2 Марибор - Бирмингем 1:2 После двух игр: Брюгге - 6 очков, Брага - 3, Бирмингем - 3, Марибор - 0 Следующие матчи 20 октября: Брюгге - Бирмингем, Марибор - Брага Группа I Селтик - Удинезе 1:1 Ренн - Атлетико 1:1 После двух игр: Удинезе - 4 очка, Атлетико - 4, Селтик - 1, Ренн - 1 Следующие матчи 20 октября: Ренн - Селтик, Удинезе - Атлетико Группа J Шальке - Маккаби Хайфа 3:1 АЕК Ларнака - Стяуа 1:1 После двух игр: Шальке - 4 очка, Маккаби - 3, Стяуа - 2, АЕК - 1 Следующие матчи 20 октября: АЕК - Шальке, Маккаби - Стяуа Группа K Твенте - Висла Краков 4:1 Оденсе - Фулхэм 0:2 После двух игр: Твенте - 4 очка, Фулхэм - 4, Оденсе - 3, Висла - 0 Следующие матчи 20 октября: Висла - Фулхэм, Оденсе - Твенте Группа L Локомотив - Андерлехт 0:2 АЕК - Штурм 1:2 После двух игр: Андерлехт - 6 очков, Штурм - 3, Локомотив - 3, АЕК - 0 Следующие матчи 20 октября: Локомотив - АЕК, Штурм - Андерлехт

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