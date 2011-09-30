Результаты матчей Лиги Европы

06:05, 30 сентября 2011
Спорт
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Ворскла забила меньше, чем пропустила

Завершились матчи 2-го тура группового раунда Лиги Европы в группах A-F

Группа A

Тоттенхэм - Шэмрок Роверс 3:1

Рубин - ПАОК 2:2

После двух игр: Тоттенхэм - 4 очка, Рубин - 4, ПАОК - 2, Шэмрок Роверс - 0

Следующие матчи 20 октября: Тоттенхэм - Рубин, ПАОК - Шемрок Роверс

Группа B

Стандард - Копенгаген 3:0

Ворскла - Ганновер 1:2

После двух игр: Ганновер - 4 очка, Стандард - 4, Копенгаген - 3, Ворскла - 0

Следующие матчи 20 октября: Ганновер - Копенгаген, Стандард - Ворскла

Группа C

Легия - Хапоэль Т-А 3:2

Рапид Бухарест - ПСВ 1:3

После двух игр: ПСВ - 6 очков, Легия - 3, Рапид - 3, Хапоэль - 0

Следующие матчи 20 октября: Хапоэль - ПСВ, Рапид - Легия

Группа D

Васлуй - Цюрих 2:2

Спортинг - Лацио 2:1

После двух игр: Спортинг - 6 очков, Васлуй - 2, Цюрих - 1, Лацио - 1

Следующие матчи 20 октября: Спортинг - Васлуй, Цюрих - Лацио

Группа E

Маккаби Т-А - Динамо 1:1

Сток Сити - Бешикташ 2:1

После двух игр: Сток Сити - 4 очка, Бешикташ - 3, Динамо - 2, Маккаби - 1

Следующие матчи 20 октября: Динамо - Бешикташ, Сток Сити - Маккаби

Группа F

Зальцбург - Слован Братислава 3:0

Атлетик - ПСЖ 2:0

После двух игр: Атлетик - 6 очков, Зальцбург - 3, ПСЖ - 3, Слован - 0

Следующие матчи 20 октября: Слован - ПСЖ, Атлетик - Зальцбург

Группа G

Металлист - Алкмаар 1:1

Мальме - Аустрия Вена 1:2

После двух игр: Металлист - 4 очка, АЗ - 4, Аустрия - 3, Мальме - 0

Следующие матчи 20 октября: Мальме - Металлист, АЗ - Аустрия

Группа H

Брага - Брюгге 1:2

Марибор - Бирмингем 1:2

После двух игр: Брюгге - 6 очков, Брага - 3, Бирмингем - 3, Марибор - 0

Следующие матчи 20 октября: Брюгге - Бирмингем, Марибор - Брага

Группа I

Селтик - Удинезе 1:1

Ренн - Атлетико 1:1

После двух игр: Удинезе - 4 очка, Атлетико - 4, Селтик - 1, Ренн - 1

Следующие матчи 20 октября: Ренн - Селтик, Удинезе - Атлетико

Группа J

Шальке - Маккаби Хайфа 3:1

АЕК Ларнака - Стяуа 1:1

После двух игр: Шальке - 4 очка, Маккаби - 3, Стяуа - 2, АЕК - 1

Следующие матчи 20 октября: АЕК - Шальке, Маккаби - Стяуа

Группа K

Твенте - Висла Краков 4:1

Оденсе - Фулхэм 0:2

После двух игр: Твенте - 4 очка, Фулхэм - 4, Оденсе - 3, Висла - 0

Следующие матчи 20 октября: Висла - Фулхэм, Оденсе - Твенте

Группа L

Локомотив - Андерлехт 0:2

АЕК - Штурм 1:2

После двух игр: Андерлехт - 6 очков, Штурм - 3, Локомотив - 3, АЕК - 0

Следующие матчи 20 октября: Локомотив - АЕК, Штурм - Андерлехт

 

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