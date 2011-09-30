Результаты матчей Лиги Европы
Ворскла забила меньше, чем пропустила
Завершились матчи 2-го тура группового раунда Лиги Европы в группах A-F
Группа A
Тоттенхэм - Шэмрок Роверс 3:1
Рубин - ПАОК 2:2
После двух игр: Тоттенхэм - 4 очка, Рубин - 4, ПАОК - 2, Шэмрок Роверс - 0
Следующие матчи 20 октября: Тоттенхэм - Рубин, ПАОК - Шемрок Роверс
Группа BСтандард - Копенгаген 3:0
Ворскла - Ганновер 1:2
После двух игр: Ганновер - 4 очка, Стандард - 4, Копенгаген - 3, Ворскла - 0
Следующие матчи 20 октября: Ганновер - Копенгаген, Стандард - Ворскла
Группа C
Легия - Хапоэль Т-А 3:2
Рапид Бухарест - ПСВ 1:3
После двух игр: ПСВ - 6 очков, Легия - 3, Рапид - 3, Хапоэль - 0
Следующие матчи 20 октября: Хапоэль - ПСВ, Рапид - Легия
Группа DВаслуй - Цюрих 2:2
Спортинг - Лацио 2:1
После двух игр: Спортинг - 6 очков, Васлуй - 2, Цюрих - 1, Лацио - 1
Следующие матчи 20 октября: Спортинг - Васлуй, Цюрих - Лацио
Группа E
Маккаби Т-А - Динамо 1:1
Сток Сити - Бешикташ 2:1
После двух игр: Сток Сити - 4 очка, Бешикташ - 3, Динамо - 2, Маккаби - 1
Следующие матчи 20 октября: Динамо - Бешикташ, Сток Сити - Маккаби
Группа FЗальцбург - Слован Братислава 3:0
Атлетик - ПСЖ 2:0
После двух игр: Атлетик - 6 очков, Зальцбург - 3, ПСЖ - 3, Слован - 0
Следующие матчи 20 октября: Слован - ПСЖ, Атлетик - Зальцбург
Группа G
Металлист - Алкмаар 1:1
Мальме - Аустрия Вена 1:2
После двух игр: Металлист - 4 очка, АЗ - 4, Аустрия - 3, Мальме - 0
Следующие матчи 20 октября: Мальме - Металлист, АЗ - Аустрия
Группа H
Брага - Брюгге 1:2
Марибор - Бирмингем 1:2
После двух игр: Брюгге - 6 очков, Брага - 3, Бирмингем - 3, Марибор - 0
Следующие матчи 20 октября: Брюгге - Бирмингем, Марибор - Брага
Группа I
Селтик - Удинезе 1:1
Ренн - Атлетико 1:1
После двух игр: Удинезе - 4 очка, Атлетико - 4, Селтик - 1, Ренн - 1
Следующие матчи 20 октября: Ренн - Селтик, Удинезе - Атлетико
Группа J
Шальке - Маккаби Хайфа 3:1
АЕК Ларнака - Стяуа 1:1
После двух игр: Шальке - 4 очка, Маккаби - 3, Стяуа - 2, АЕК - 1
Следующие матчи 20 октября: АЕК - Шальке, Маккаби - Стяуа
Группа K
Твенте - Висла Краков 4:1
Оденсе - Фулхэм 0:2
После двух игр: Твенте - 4 очка, Фулхэм - 4, Оденсе - 3, Висла - 0
Следующие матчи 20 октября: Висла - Фулхэм, Оденсе - Твенте
Группа L
Локомотив - Андерлехт 0:2
АЕК - Штурм 1:2
После двух игр: Андерлехт - 6 очков, Штурм - 3, Локомотив - 3, АЕК - 0
Следующие матчи 20 октября: Локомотив - АЕК, Штурм - Андерлехт