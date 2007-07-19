На базе фан-клуба “Динамо” буде создана служба безопасности на стадионах

В Киеве на базе фан-клуба ФК “Динамо” будет создана служба обеспечения порядка на стадионах во время футбольных матчей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил вице-президент футбольного клуба “Динамо” по связям с общественностью Вадим КОСТЮЧЕНКО.

По его словам, в соответствии с программой “Взаимное доверие” из активистов фан-клубов футбольных команд Украины будут создаваться специальные отряды, целью которых будет наблюдение за болельщиками и предупреждение чрезвычайных ситуаций во время футбольных матчей.

По словам В.КОСТЮЧЕНКО, подобная практика широко применяется на Западе и показала уже свою высокую эффективность.

Бригады будут создаваться исключительно из добровольцев и будут работать только на стадионах, помогая таким образом правоохранительным органам.

Инициатива создания подобной организации в Киеве поступила от представителей фан-клуба ФК “Динамо” и была поддержана руководством самого клуба.

Количество активистов в бригаде, которая будет находиться на стадионе, от 20 до 50 человек, в зависимости от размеров самого стадиона и количества болельщиков, сообщил В.КОСТЮЧЕНКО.

Справка УНИАН. Первые фан-секьюрити бригады были созданы в конце 90-х годов на базе фан-клуба российской команды ЦСКА.