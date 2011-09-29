Какой подарок Шева хочет получить на день рождения

Один из лучших футболистов Украины и континента, обладатель "Золотого мяча" -2004 Андрей Шевченко сегодня, 29 сентября, отмечает свое 35-летие.

Андрей признался, что праздновать юбилей именно сегодня не будет, потому что "Динамо" предстоит игра во втором туре Лиги Европы против израильского "Маккаби", передает ТСН.

"У меня часто так бывает, что день рождения приходится на матч с моим участием. Практически день рождения не отмечаю. Концентрируюсь на игре. Да, очень много людей звонит. Это единственное. А так это обычный день для меня. Но именно в день рождения собраться с родными почти никогда не удается. Вот и сейчас времени практически нет. 29 сентября - игра с "Маккаби", 2 октября - с "Ворсклой". Потом - сборная. Наверное, и не будет возможности отпраздновать день рождения", - признался Шева.Лучшим подарком для себя Андрей считает гол в сегодняшнем поединке с израильтянами. Кроме того, Шева снова подчеркнул, что он чувствует себя значительно моложе своих лет.

"Чувствую себя не на 35. Я полон энергии, получаю удовольствие от того, что делаю. Самое главное - мне очень хочется играть еще. Буду продолжать до тех пор, пока у меня будет такое настроение, желание. Пока буду чувствовать, что я выдерживаю конкуренцию", - заверил Андрей.

Отметим, что в свой день рождения Шевченко собрал полный футбольный комплект: победу, поражение и ничью. Так, в 2004 году, выступая за итальянский "Милан", он поздравил себя голом в ворота шотландского "Селтика" (3:1). В 2007 году Андрей отыграл 53 минуты за "Челси" в лондонском дерби с "Фулхэмом" и был заменен (0:0). В 2009 году праздник нападающему испортила "Барселона", победившая "Динамо" (2:0).