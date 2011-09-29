Результаты 2-го тура Лиги чемпионов

05:56, 29 сентября 2011
Спорт
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Следующая игра - дома с Зенитом

Завершились матчи 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА в группах E-H.

Группа E

Байер - Генк 2:0

Валенсия - Челси 1:1

После двух туров: Челси - 4 очка, Байер - 3, Валенсия - 2, Генк - 1

Следующие игры 19 октября: Челси - Генк, Байер - Валенсия

Группа F

Марсель - Боруссия 3:0

Арсенал - Олимпиакос 2:1

После двух туров: Марсель - 6 очков, Арсенал - 4, Боруссия -1, Олимпиакос - 0

Следующие игры 19 октября: Олимпиакос - Боруссия, Марсель - Арсенал

Группа G

Зенит - Порту 3:1

Шахтер - АПОЭЛ 1:1

После двух туров: АПОЭЛ - 4 очка, Зенит - 3, Порту - 3, Шахтер - 1

Следующие игры 19 октября: Шахтер - Зенит, Порту - АПОЭЛ

Группа H

Милан - Виктория 2:0

БАТЭ - Барселона 0:5

После двух туров: Барселона - 4 очка, Милан - 4, Виктория - 1, БАТЭ - 1

Следующие игры 19 октября: Барселона - Виктория, Милан - БАТЭ

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Напомним, что ранее сыграли команды групп A-D

Группа A

Бавария - Манчестер Сити 2:0

Наполи - Вильярреал 2:0

После двух туров: Бавария - 6 очков, Наполи - 4, Манчестер Сити -1, Вильярреал - 0

Следующие игры 18 октября: Манчестер Сити - Вильярреал, Наполи - Бавария

Группа B

ЦСКА Москва - Интер Милан 2:3

Трабзонспор - Лилль 1:1

После двух туров: Трабзонспор - 4 очка, Интер - 3, Лилль - 2, ЦСКА -1

Следующие игры 18 октября: ЦСКА - Трабзонспор, Лилль - Интер

Группа C

МЮ - Базель 3:3

Оцелул - Бенфика 0:1

После двух туров: Базель - 4 очка, Бенфика - 4, МЮ - 2, Оцелул - 0

Следующие игры 18 октября: Базель - Бенфика, Оцелул - МЮ

Группа D

Лион - Динамо Загреб 2:0

Реал Мадрид - Аякс 3:0

После двух туров: Реал - 6 очков, Лион - 4, Аякс -1, Динамо - 0

Следующие игры 18 октября: Динамо - Аякс, Реал - Лион

 

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