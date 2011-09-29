Результаты 2-го тура Лиги чемпионов
Следующая игра - дома с Зенитом
Завершились матчи 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА в группах E-H.
Группа E
Байер - Генк 2:0
Валенсия - Челси 1:1
После двух туров: Челси - 4 очка, Байер - 3, Валенсия - 2, Генк - 1
Следующие игры 19 октября: Челси - Генк, Байер - Валенсия
Группа F
Марсель - Боруссия 3:0
Арсенал - Олимпиакос 2:1
После двух туров: Марсель - 6 очков, Арсенал - 4, Боруссия -1, Олимпиакос - 0
Следующие игры 19 октября: Олимпиакос - Боруссия, Марсель - Арсенал
Группа G
Зенит - Порту 3:1
Шахтер - АПОЭЛ 1:1
После двух туров: АПОЭЛ - 4 очка, Зенит - 3, Порту - 3, Шахтер - 1
Следующие игры 19 октября: Шахтер - Зенит, Порту - АПОЭЛ
Группа H
Милан - Виктория 2:0
БАТЭ - Барселона 0:5
После двух туров: Барселона - 4 очка, Милан - 4, Виктория - 1, БАТЭ - 1
Следующие игры 19 октября: Барселона - Виктория, Милан - БАТЭ
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Напомним, что ранее сыграли команды групп A-D
Группа A
Бавария - Манчестер Сити 2:0
Наполи - Вильярреал 2:0
После двух туров: Бавария - 6 очков, Наполи - 4, Манчестер Сити -1, Вильярреал - 0
Следующие игры 18 октября: Манчестер Сити - Вильярреал, Наполи - Бавария
Группа B
ЦСКА Москва - Интер Милан 2:3
Трабзонспор - Лилль 1:1
После двух туров: Трабзонспор - 4 очка, Интер - 3, Лилль - 2, ЦСКА -1
Следующие игры 18 октября: ЦСКА - Трабзонспор, Лилль - Интер
Группа C
МЮ - Базель 3:3
Оцелул - Бенфика 0:1
После двух туров: Базель - 4 очка, Бенфика - 4, МЮ - 2, Оцелул - 0
Следующие игры 18 октября: Базель - Бенфика, Оцелул - МЮ
Группа D
Лион - Динамо Загреб 2:0
Реал Мадрид - Аякс 3:0
После двух туров: Реал - 6 очков, Лион - 4, Аякс -1, Динамо - 0
Следующие игры 18 октября: Динамо - Аякс, Реал - Лион