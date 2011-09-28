Роман Нойштедтер согласился выступать за сборную Украины по футболу

Полузащитник менхенгладбахской "Боруссии" Роман Нойштедтер дал официальное согласие защищать цвета сборной Украины по футболу, сообщает "Информационный центр "Украина-2012" со ссылкой на Bild.

По сведениям издания, сторонам осталось уладить юридическую сторону вопроса.

"Мне звонил по телефону тренер украинской сборной, - заявил Нойштедтер. - Он спросил, готов ли я играть за команду страны, где провел детство. Я ответил, что с удовольствием воспользуюсь случаем, ведь для меня это большой шаг вперед".

Нойштедтер родился 18 февраля 1988 года в Днепропетровске. Хавбек является воспитанником футбольной школы "Майнца", за который в свое время играл его отец Петр. Провел в составе "Боруссии" 33 матча в бундеслиге, дает справку РИА Новости.