Луческу призвал фанов «Шахтера» «давить» на судью

Главный тренер ФК «Шахтер» Мирча ЛУЧЕСКУ призывает донецких болельщиков помочь своим футболистам, «оказать давление» во время матча Лиги чемпионов УЕФА «Шахтер» - АПОЭЛ (Кипр), который состоится на «Донбасс Арене» 28 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом М.ЛУЧЕСКУ сказал на предматчевой пресс-конференции.

«Готовлю наших болельщиков к тому, что игра будет очень сложной. Хочу, чтобы они оказывали такое же давление, как болельщики «Порту», по сути судившие матч первого тура (матч в Португалии против «Порту» «Шахтер» проиграл со счетом 1:2 - УНИАН)», - сказал наставник «горняков».

По словам М.ЛУЧЕСКУ, активная манера «боления» португальских болельщиков «повлияла на пенальти, на удаления, на отмену второго гола в ворота «Порту».

«А если судья молодой, неопытный, и на него оказывается такое давление, то он принимает ошибочные решения», - добавил М.ЛУЧЕСКУ.

Он не скрывал, что его команду 28 сентября ждет «сложнейший матч». При этом М.ЛУЧЕСКУ подчеркнул: «Замечу, предстоит игра не с киприотской командой, а с микс-командой из бразильцев и португальцев… В ней есть игроки с большим опытом – 34-летние, 35-летние. Эти исполнители имеют богатый опыт выступлений в португальском чемпионате».

Наставник «Шахтера» акцентировал, что его игроки попытаются сделать все возможное, чтобы не почувствовать отсутствие дисквалифицированных игроков - ведущих защитников Дмитрия ЧИГРИНСКОГО и Ярослава РАКИЦКОГО, которые были удалены с поля в матче против «Порту». При этом М.ЛУЧЕСКУ уточнил, что замену Д.ЧИГРИНСКОМУ и Я.РАКИЦКОМУ он выберет из запасных защитников - Александра ЧИЖОВА, Сергея КРИВЦОВА и Александра КУЧЕРА.

«Попытаемся так организовать свои действия на поле, чтобы добиться положительного результата. Это самое важное. Но будет нелегко», - заключил М. ЛУЧЕСКУ.