Луческу призвал фанов «Шахтера» «давить» на судью
Тренер ждет "активной манеры боления"
Главный тренер ФК «Шахтер» Мирча ЛУЧЕСКУ призывает донецких болельщиков помочь своим футболистам, «оказать давление» во время матча Лиги чемпионов УЕФА «Шахтер» - АПОЭЛ (Кипр), который состоится на «Донбасс Арене» 28 сентября.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом М.ЛУЧЕСКУ сказал на предматчевой пресс-конференции.
«Готовлю наших болельщиков к тому, что игра будет очень сложной. Хочу, чтобы они оказывали такое же давление, как болельщики «Порту», по сути судившие матч первого тура (матч в Португалии против «Порту» «Шахтер» проиграл со счетом 1:2 - УНИАН)», - сказал наставник «горняков».
По словам М.ЛУЧЕСКУ, активная манера «боления» португальских болельщиков «повлияла на пенальти, на удаления, на отмену второго гола в ворота «Порту».
«А если судья молодой, неопытный, и на него оказывается такое давление, то он принимает ошибочные решения», - добавил М.ЛУЧЕСКУ.
Он не скрывал, что его команду 28 сентября ждет «сложнейший матч». При этом М.ЛУЧЕСКУ подчеркнул: «Замечу, предстоит игра не с киприотской командой, а с микс-командой из бразильцев и португальцев… В ней есть игроки с большим опытом – 34-летние, 35-летние. Эти исполнители имеют богатый опыт выступлений в португальском чемпионате».
Наставник «Шахтера» акцентировал, что его игроки попытаются сделать все возможное, чтобы не почувствовать отсутствие дисквалифицированных игроков - ведущих защитников Дмитрия ЧИГРИНСКОГО и Ярослава РАКИЦКОГО, которые были удалены с поля в матче против «Порту». При этом М.ЛУЧЕСКУ уточнил, что замену Д.ЧИГРИНСКОМУ и Я.РАКИЦКОМУ он выберет из запасных защитников - Александра ЧИЖОВА, Сергея КРИВЦОВА и Александра КУЧЕРА.
«Попытаемся так организовать свои действия на поле, чтобы добиться положительного результата. Это самое важное. Но будет нелегко», - заключил М. ЛУЧЕСКУ.