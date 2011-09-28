Шахтер - АПОЭЛ: на кого ставят букмекеры

Сегодня донецкий "Шахтер" на "Донбасс Арене" сыграет свой первый домашний матч в Лиге чемпионов против кипрского футбольного клуба «АПОЭЛ». Букмекерские конторы в этом противостоянии отдали шанс на победу команде Рината Ахметова.

Так, авторитетная букмекерская контора Williamhill бесспорным фаворитом считает «Шахтер», коэффициент на победу которого равен 1,40. На триумф кипрского клуба стоит коэффициент 8,00 на ничью – 4,50.

В букмекерской конторе "Пари-матч" также не верят в победу киприотов. Поставив 10 гривен на "горняков", можно выиграть дополнительно 3,8 грн. Если команды сыграют вничью, то одна поставленная гривня принесет 4,5 грн. В случае победы киприотов, хотя она и маловероятна, поставленные 10 гривен принесут аж 75 гривен.

Отметим, что матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" – «АПОЭЛ» пройдет в среду, 28 сентября. Начало игры в Донецке в 21:45 по украинскому времени.

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