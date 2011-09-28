Сабонис перенес клиническую смерть

Легендарный литовский баскетболист Арвидас Сабонис, госпитализированный во вторник вечером с подозрением на инфаркт, перенес клиническую смерть.

Спортсмену предстоит провести в больнице не менее недели, сообщило национальное радио со ссылкой на лечащих Сабониса медиков. Реабилитация продлится около месяца.

Сабонис плохо почувствовал себя в понедельник. Он обратился к знакомому врачу, который поставил ему капельницу, после чего физическое состояние Сабониса пришло в норму. Во вторник он даже играл в баскетбол в компании друзей, когда в зале ему стало плохо. Скорая помощь доставила Сабониса в больницу, где медики были вынуждены провести срочную операцию по удалению тромба, закупорившего коронарную артерию.

Профессиональную карьеру баскетболиста Сабонис завершил в 2005 году.

Газета.ру