Результаты 11-го тура Чемпионата Украины по футболу
Металлург вырвал победу в последний миг
Завершился 11-й тур Чемпионата Украины по футболу
Металлург - Карпаты 2:1 (Сержио 81, 89 - Милошевич 3)
Таврия - Ильичевец 3:2 (Калиниченко 14, Гигиадзе 41, Назаренко 45 - Федотов 43, Виценец 49)
Таврия вошла в группу команд (Арсенал, Ворскла, Кривбасс), которые с 17 очками расположились вслед за лидирующей тройкой. Правда, на большом расстоянии: до Металлиста - 8 очков, до Динамо и Шахтера - 10.
Напомним, что ранее сыграли...
Заря - Черноморец 0:2 (Бурдужан 4, Ковальчук 41)
Александрия - Кривбасс 1:1 (Салхи 75 - Бабатунде 12)
Оболонь - Арсенал 0:1 (Лампи 12)
Ворскла - Волынь 3:1 (Безус 39 пен., Ребенок 45, Громов 77 - Майкон 43)
Металлист - Днепр 1:0 (Тайсон 87)
Динамо - Шахтер 0:0
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Матчи 12-го тура назначены на
30 сентябряДнепр (12) - Александрия (10)
1 октября
Кривбасс (17) - Оболонь (5)
Черноморец (8) - Таврия (17)
Волынь (12) - Карпаты (7)
2 октябряИльичевец (9) - Металлист (25)
Шахтер (27) - Заря (11)
Ворскла (17) - Динамо (27)
Арсенал (17) - Металлург (16)