Результаты 11-го тура Чемпионата Украины по футболу

Завершился 11-й тур Чемпионата Украины по футболу

Металлург - Карпаты 2:1 (Сержио 81, 89 - Милошевич 3)

Таврия - Ильичевец 3:2 (Калиниченко 14, Гигиадзе 41, Назаренко 45 - Федотов 43, Виценец 49)

Таврия вошла в группу команд (Арсенал, Ворскла, Кривбасс), которые с 17 очками расположились вслед за лидирующей тройкой. Правда, на большом расстоянии: до Металлиста - 8 очков, до Динамо и Шахтера - 10.

Напомним, что ранее сыграли...

Заря - Черноморец 0:2 (Бурдужан 4, Ковальчук 41)

Александрия - Кривбасс 1:1 (Салхи 75 - Бабатунде 12)

Оболонь - Арсенал 0:1 (Лампи 12)

Ворскла - Волынь 3:1 (Безус 39 пен., Ребенок 45, Громов 77 - Майкон 43)

Металлист - Днепр 1:0 (Тайсон 87)

Динамо - Шахтер 0:0

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Матчи 12-го тура назначены на

30 сентября Днепр (12) - Александрия (10)

1 октября

Кривбасс (17) - Оболонь (5)

Черноморец (8) - Таврия (17)

Волынь (12) - Карпаты (7)

2 октября Ильичевец (9) - Металлист (25)

Шахтер (27) - Заря (11)

Ворскла (17) - Динамо (27)

Арсенал (17) - Металлург (16)