Платини надеется, что после Евро-2012 его тоже будут хорошо принимать

Президент УЕФА Мишель ПЛАТИНИ надеется, что после финального тура чемпионата Европы по футболу в 2012 году Украина и Польша будут также гостеприимно принимать его, как и во время подготовки к чемпионату.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Донецке на стадионе «Донбасс Арена» во время инспекторской поездки по городам Украины, принимающим чемпионат.

Отвечая на вопрос, будет ли он как турист посещать Донецк и Украину после проведения Евро-2012, М.ПЛАТИНИ сказал: «Почему бы и нет. Я могу создать много друзей здесь, они у меня есть».

«Я надеюсь, что после Евро-2012 и в Польше, и в Украине будут также гостеприимны ко мне. И я надеюсь, что они будут рады меня снова принять здесь», - добавил президент УЕФА.