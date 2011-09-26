Результаты матчей 11-го тура Чемпионата Украины по футболу

05:52, 26 сентября 2011
Спорт
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У Черноморца - первый выигрыш

Завершились очередные матчи 11-го тура Чемпионата Украины по футболу

Заря - Черноморец 0:2 (Бурдужан 4, Ковальчук 41)

Александрия - Кривбасс 1:1 (Салхи 75 - Бабатунде 12)

Оболонь - Арсенал 0:1 (Лампи 12)

Напомним, что в субботу сыграли...

Ворскла - Волынь 3:1 (Безус 39 пен., Ребенок 45, Громов 77 - Майкон 43)

Металлист - Днепр 1:0 (Тайсон 87)

Динамо - Шахтер 0:0

... а сегодня тур завершат

Таврия (14) - Ильичевец (9)

Металлург (13) - Карпаты (7)

 

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