Результаты матчей 11-го тура Чемпионата Украины по футболу
05:52, 26 сентября 2011Спорт
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У Черноморца - первый выигрыш
Завершились очередные матчи 11-го тура Чемпионата Украины по футболу
Заря - Черноморец 0:2 (Бурдужан 4, Ковальчук 41)
Александрия - Кривбасс 1:1 (Салхи 75 - Бабатунде 12)
Оболонь - Арсенал 0:1 (Лампи 12)
Напомним, что в субботу сыграли...
Ворскла - Волынь 3:1 (Безус 39 пен., Ребенок 45, Громов 77 - Майкон 43)
Металлист - Днепр 1:0 (Тайсон 87)
Динамо - Шахтер 0:0
... а сегодня тур завершат
Таврия (14) - Ильичевец (9)
Металлург (13) - Карпаты (7)
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