Результаты матчей 11-го тура Чемпионата Украины по футболу

У Черноморца - первый выигрыш

Завершились очередные матчи 11-го тура Чемпионата Украины по футболу Заря - Черноморец 0:2 (Бурдужан 4, Ковальчук 41) Александрия - Кривбасс 1:1 (Салхи 75 - Бабатунде 12) Оболонь - Арсенал 0:1 (Лампи 12) Напомним, что в субботу сыграли... Ворскла - Волынь 3:1 (Безус 39 пен., Ребенок 45, Громов 77 - Майкон 43) Металлист - Днепр 1:0 (Тайсон 87) Динамо - Шахтер 0:0 ... а сегодня тур завершат Таврия (14) - Ильичевец (9) Металлург (13) - Карпаты (7)

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