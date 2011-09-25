Установлен новый мировой рекорд в марафоне

Кенийский бегун Патрик МАКАУ побил мировой рекорд в марафоне, который проходит в Берлине.

Как передает The New York Times, кениец пробежал 42-километровую дистанцию за 2 часа 3 минуты и 38 секунд.

П.МАКАУ на 21 секунду улучшил предыдущий мировой рекорд, принадлежавший эфиопу Хайле ГЕБРЕСЕЛАССИЕ и установленный в сентябре 2008 года. Он стал вторым в мире спортсменом, которому удалось пробежать марафон быстрее 2 часов и 4 минут. Свой личный рекорд П.МАКАУ улучшил на 1 минуту и 10 секунд.

У женщин в Берлинском марафоне первенствовала также представительница Кении Флоранс КИПЛАГАТ с результатом 2 часа 19 минут и 44 секунды. Обладательница мирового рекорда англичанка Пола РЭДКЛИФФ пришла к финишу третьей, показав время 2 часа 23 минуты и 46 секунд.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) признала марафонскую дистанцию соответствующей своим стандартам лишь в 2004 году, поэтому до 1 января 2004 года достижения бегунов не имели статуса официальных мировых рекордов. Марафоны проводятся во многих городах мира, но IAAF признает рекорды, установленные не на всех дистанциях, а только на тех, которые соответствуют определенным критериям.

Лучшее время на марафонской дистанции было установлено в апреле 2011 года в Бостоне - кениец Джефри МУТАЙ пробежал 42 километра за 2 часа 3 минуты и 2 секунды. Однако трасса в Бостоне не входит в число признанных IAAF, так как, в частности, идет под слишком большим для стандартов организации уклоном, поэтому рекорд не получил официальный статус.