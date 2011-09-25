Шевченко: везение - наше больное место

После матча с "Шахтером" нападающий киевского «Динамо» Андрей Шевченко ответил на вопросы для сайта своего ФК.

Честно говоря, хотелось бы выиграть, - сказал он, - потому что «Динамо» создало больше моментов, чем «Шахтер», особенно в первом тайме. Нужно было выигрывать – все-таки, играли дома, при своих зрителях, и я считаю, что «Динамо» провело одну из лучших игр в этом сезоне.

Динамовцам, на его взгляд, чтобы выиграть не хватило "наверное, немножко везения, реализации. Это, можно сказать, наше больное место. Было бы больше везения – обязательно забили бы!"

На предположение, что матч послужил репетицией перед еврокубками, нападающий ответил:

- Матч против «Шахтера» – это принципиальная встреча, не имеющая отношения к Лиге Европы, например. Ни одна игра еврокубков не сможет сравниться с игрой против донецкой команды. И «Шахтер», и «Динамо» занимают лидирующие позиции в чемпионате Украины, поэтому наши игры всегда интересные. И, кстати, сегодня впервые за долгое время мы не сумели забить друг другу мячи.

Фаеров на трибуне увлеченный игрой футболист даже не заметил:

- Когда я на поле – я весь в игре. Болельщиков наших слышал, но то, что они зажигали фаеры, не видел. Думаю, нашим фанам стоит придерживаться регламента стадиона. Но все равно я благодарен тем людям, которые приходят регулярно на стадион, чтобы поддержать нашу команду.