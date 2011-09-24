Динамо и Шахтер разошлись миром

21:52, 24 сентября 2011
Спорт
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Даже табло не побеспокоили

Завершился центральный матч 11-го тура Чемпионата Украины по футболу

Динамо - Шахтер 0:0.

По желтым  карточкам тоже ничья - 5:5.

Имея по 27 очков, команды продолжают возглавлять таблицу первенства, но теперь к ним приблизился выигравший сегодня у Днепра Металлист - 25 очков.

Следующую игру Шахтер проведет 2 октября на своем поле против Зари, а Динамо и Металлист в тот же день побывают в гостях - у Ворсклы и Ильичевца.

 

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