Динамо и Шахтер разошлись миром

Завершился центральный матч 11-го тура Чемпионата Украины по футболу

Динамо - Шахтер 0:0.

По желтым карточкам тоже ничья - 5:5.

Имея по 27 очков, команды продолжают возглавлять таблицу первенства, но теперь к ним приблизился выигравший сегодня у Днепра Металлист - 25 очков.

Следующую игру Шахтер проведет 2 октября на своем поле против Зари, а Динамо и Металлист в тот же день побывают в гостях - у Ворсклы и Ильичевца.