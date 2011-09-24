Результаты 11-го тура Чемпионата Украины по футболу

19:17, 24 сентября 2011
Спорт
2009

Ворскла и Металлист получили по три балла

Завершились первые из сегодняшних матчей 11-го тура Чемпионата Украины по футболу

Ворскла - Волынь 3:1 (Безус 39 пен., Ребенок 45, Громов 77 - Майкон 43)

Металлист - Днепр 1:0 (Тайсон 87)

В 20.00 начинается игра Динамо - Шахтер, у обеих лидирующих команд сейчас по 26 очков.

Завтра тур продолжат...

Заря (11) - Черноморец (5)

Александрия (9) - Кривбасс (16)

Оболонь (5) - Арсенал (14)

... и завершат в понедельник

Таврия (14) - Ильичевец (9)

Металлург (13) - Карпаты (7)

 

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