Результаты 11-го тура Чемпионата Украины по футболу
19:17, 24 сентября 2011Спорт
2009
Ворскла и Металлист получили по три балла
Завершились первые из сегодняшних матчей 11-го тура Чемпионата Украины по футболу
Ворскла - Волынь 3:1 (Безус 39 пен., Ребенок 45, Громов 77 - Майкон 43)
Металлист - Днепр 1:0 (Тайсон 87)
В 20.00 начинается игра Динамо - Шахтер, у обеих лидирующих команд сейчас по 26 очков.
Завтра тур продолжат...
Заря (11) - Черноморец (5)
Александрия (9) - Кривбасс (16)
Оболонь (5) - Арсенал (14)
... и завершат в понедельник
Таврия (14) - Ильичевец (9)
Металлург (13) - Карпаты (7)
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