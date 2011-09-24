Результаты 11-го тура Чемпионата Украины по футболу

Ворскла и Металлист получили по три балла

Завершились первые из сегодняшних матчей 11-го тура Чемпионата Украины по футболу Ворскла - Волынь 3:1 (Безус 39 пен., Ребенок 45, Громов 77 - Майкон 43) Металлист - Днепр 1:0 (Тайсон 87) В 20.00 начинается игра Динамо - Шахтер, у обеих лидирующих команд сейчас по 26 очков. Завтра тур продолжат... Заря (11) - Черноморец (5) Александрия (9) - Кривбасс (16) Оболонь (5) - Арсенал (14) ... и завершат в понедельник Таврия (14) - Ильичевец (9) Металлург (13) - Карпаты (7)

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