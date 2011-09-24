Болельщики запланировали акцию на сегодняшний матч с "Шахтером"

Столичные болельщики решили опять отметиться, запланировав во время сегодняшнего матча «Динамо» - «Шахтер» массовый перформенс - встать и сложить руки за спиной, изображая арестованных, в знак протеста против действий милиции.

Об этом сообщает ZN,ua.

В то же время, по имеющейся у издания информации, единственной реакции донецких фанатов на киевское «Спасибо жителям Донбасса…» стал отказ от выезда на матч с «Динамо» - дескать, слишком беспрецедентные меры безопасности принимает сегодня милиция, и в «обезьяннике» очутиться шансов намного больше.

Как пишет газета, для "выяснения отношений" донецкие болельщики пообещали приехать в Киев позже. «Мы и так теперь под таким колпаком из-за Евро! Бывает, «забьемся» с кем-то помахаться, а милиция на место приезжает раньше оппонентов!» - пожаловались донецкие «хулиганы». И выразили определенное удивление, что их киевским соперникам всходит с рук практически все. «Даже в ситуации со «Спасибо…» милиция задержала одного человека, да и то так называемого споукмена, то есть того, кто только озвучивает речевки, не обязательно придуманные им самим. Хотя в действительности всех лидеров фанатского движения в каком-либо городе органы знают и, если бы захотели, могли бы взять всех скопом, намертво задавив «ультрасов»», - пишет газета.