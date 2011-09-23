Луческу раскрыл козыри перед матчем с «Динамо»

Главный тренер донецкого «Шахтера» Мирча ЛУЧЕСКУ надеется, что завтра в матче Чемпионата Украины по футболу «Динамо» - «Шахтер» в Киеве арбитр не назначит пенальти «горнякам».

Об этом он сказал журналистам на открытой тренировке команды, сообщили в пресс-службе «Шахтера».

Согласно сообщению, М. ЛУЧЕСКУ отметил, что «в первую очередь, хотелось бы, чтобы игра не началась с какого-то пенальти в наши ворота».

«Если этого не случится, мы попытаемся сыграть на высоком уровне. Думаю, что игра будет равная», - добавил М. ЛУЧЕСКУ.

Он высказал удовлетворение тем, что судить встречу будет Виктор ШВЕЦОВ, т.к. «арбитр такого уровня не допустит ошибок, которые были, например, в игре «Динамо» с «Черноморцем».

«По-моему, это самый квалифицированный арбитр в Украине на сегодняшний день, самый внимательный. И он знает, как интерпретировать правила для пользы футбола», - сказал М. ЛУЧЕСКУ о В. ШВЕЦОВЕ. При этом наставник «Шахтера» посетовал, что из-за ошибок арбитров «очки теряются, а арбитры потом дисквалифицируются, и никто не знает, кто дисквалифицирован и насколько».

«Но очки потеряны, и их уже не вернуть. Главное, чтобы рефери, который будет на поле, соответствовал уровню и просто-напросто судил игру двух команд», - подчеркнул М. ЛУЧЕСКУ.

Он также напомнил, что «Динамо» выигрывало у «Шахтера» матчи, которые, «по большому счету, ничего не значили». «Мы же побеждали, когда решалась судьба какого-то титула или прохода дальше», - заявил наставник «горняков».

М. ЛУЧЕСКУ считает, что перед матчем «Динамо» имеет такие козыри, как «мощь и супермотивация», поскольку за последние годы они практически ничего не выигрывали». «Если, конечно, не принимать во внимание Суперкубок, который, будем так говорить, не очень важный титул. Так что должна выдаться игра между супермотивированной и очень организованной командой, каковой и является «Шахтер», - сделал прогноз М. ЛУЧЕСКУ. При этом он добавил, что матч будет транслироваться во многих странах Европы, и хотелось бы, «чтоб игра была очень зрелищной».