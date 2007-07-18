Воронин забил два гола за Ливерпуль

Андрей Воронин открыл счет голам за "Ливерпуль".

Вчера в Гренхене, Швейцария, "Ливерпуль" провел товарищескую встречу с бронзовым призером Бундеслиги, "Вердером", сообщает СпортОбоз. Уже на четвертой минуте матча капитан "красных" Андрей Воронин, перехватив передачу защитника, вышел один на один, обыграл кипера и послал мяч в пустые ворота.

"Вердер" довольно таки быстро отыгрался. Шиндлер спустя две минуты восстановил равновесие. Однако на 14-й минуте пушечный выстрел Риисе с 30-ти метров вернул лидерство "красным".

Во втором тайме Андрей Воронин закрепил преимущество "мерсисайдцев", забив гол на 61-й минуте после передачи Хаби Алонсо. Спустя две минуты Андрей уступил место на поле Фернандо Торресу, дебютировавшему за "Ливерпуль". Торрес был близок к дебютному голу, однако не смог реализовать два отличных момента.

А за 6 минут до конца матча "Ливерпуль" забил четвертый мяч, только в этот раз юный Стивен Дэрби поразил свои ворота после опасного прострела Матиаса Алмейды. Окончательный счет в матче - 3:2 в пользу "Ливерпуля".

Следующий матч "Ливерпуль" проведет в пятницу, 20 июля - противостоять подопечным Рафы Бенитеса будет французский "Осер".

Ливерпуль - Вердер Бремен 3 : 2

Ливерпуль: Карсон, Риисе, Хююпия, Палетта, Финнэн, Эль Жар, Джеррард, Гоббз, Пеннант, Крауч, Воронин (капитан)

Выходили на замену - Аггер, Бабель, Куйт, Бенаюн, Каррагер, Дэрби, Арбелоа, Фернандо Торрес, Михайлов, Хаби Алонсо, Сиссоко

Вердер: Визе, Бауманн, Фритц, Розенберг, Андреасон, Альберто, Фрингс (капитан), Боровски, Нимайер, Шульц, Шиндлер

Выходили на замену - Бишофф, Враньеш, Лонинг, Пеллац, Алмейда, Йенсен, Воме