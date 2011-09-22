На Волыни впервые пройдут соревнования по драгонботу

На Волыни впервые состоятся соревнования по драгонботу. Участие в них примут 6 команд из Украины, в том числе волынская команда «Западный ветер», а также профессиональные спортсмены и любители из Польши и Беларуси.

Как рассказали УНИАН организаторы, соревнования состоятся 25 сентября на водохранилище Ковеля. Во время соревнований можно будет и наблюдать участие команд в турнире, и попробовать себя в драгонботе, и пообщаться с членами Волынской федерации по гребле на лодках «Дракон». Но главная цель организаторов соревнований – привлечь общественность к занятиям драгонботом, а также придать корпоративный дух этому виду спорта.

«Дракон» - большое 20-местное каноэ, которое имеет голову дракона и хвост. Впереди сидит барабанщик, который бьет в большой барабан, задавая ритм гребли для всего экипажа. Двадцать гребцов работают веслами, сидя на специальных сидениях, по десять с каждой стороны. На корме находится рулевой, чье задача - руководить большим рулевым веслом, закрепленным в специальной уключине на корме.

Драгонбот (официальное название спорта) происходит от названия лодки «Дракон». Официальные соревнования проводятся на 20-местных лодках на дистанциях 200, 500, 1000 и 2000 метров в мужском, женском и смешанном (микст) классах.

Этот вид спорта происходит из Китая. Сегодня в Азии и Европе греблей на «Драконах» занимается около 150 миллионов людей. Драгонбот планируют включить в список олимпийских видов спорта.