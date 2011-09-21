Футбольная ассоциация изобретательно наказала фанатов "Фенербахче"

Один из лидирующих турецких футбольных клубов "Фенербахче" сыграл матч перед женщинами и детьми, сообщает Би-би-си. Так футбольная ассоциация страны наказала фанатов клуба, которые сорвали предыдущую игру с донецким "Шахтером", выбежав на поле.

Во время матча "Фенербахче" и "Манисаспора" на стадионе присутствовала 41 тысяча зрителей, среди которых не было ни одного мужчины.

После встречи футболисты признались, что никогда еще не играли в такой дружеской атмосфере, когда зрители аплодировали обеим командам.