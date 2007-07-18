Лига чемпионов: результаты матчей 1-го отборочного раунда
08:31, 18 июля 2007Спорт
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Ответные встречи пройдут 24 и 25 июля
Результаты первых матчей первого квалификационного раунда Лиги чемпионов:
"Линфилд" (Северная Ирландия) - "Эльфсборг" (Швеция) - 0:0;
"Мурата" (Сан-Марино) - "Тампере Юнайтед" (Финляндия) - 1:2,
"Зета" (Черногория) - "Каунас" (Литва) - 3:1;
ТНС (Уэльс) - "Вентспилс" (Латвия) - 3:2;
АПОЭЛ (Кипр) - БАТЭ (Белоруссия) - 2:0;
"Хазар" (Азербайджан) - "Динамо" Загреб (Хорватия) - 1:1;
"Олимпи" (Грузия) - "Астана" (Казахстан) - 0:0.
Ответные встречи пройдут 24 и 25 июля.
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