Ахметов обнародовал бюджет ”Шахтера”

Бюджет футбольного клуба "Шахтер"(Донецк) в 2004/2005 гг. составил 84,5 млн. долларов. Об этом заявил президент клуба Ринат АХМЕТОВ, сообщили УНИАН в пресс-службе "Шахтера".

Р.АХМЕТОВ подчеркнул, что "бюджет клуба - прозрачный, он всем понятен и ясен". "Я где-то читал о бюджете футбольного клуба «Шахтер». Писали, что он составляет 30-40 миллионов. Бюджет клуба - прозрачный, он всем понятен и ясен", - сказал Р.АХМЕТОВ.

По его мнению, "с деньгами команду можно не сделать, но без денег ее невозможно сделать". "Если пришли инвесторы, которые хотят инвестировать в команду большие средства, профессиональные менеджеры, которые будут отслеживать эффективность вложенных средств, то, мне кажется, вот из этого складывается успех. А для этого необходимо любить футбол больше чем деньги", - считает Р.АХМЕТОВ.

Он также отметил, что хочет "тратить меньше, и чтобы команда играла лучше". "А получается, что я должен тратить больше, чтобы команда, дай Бог, чтобы играла не хуже", - заключил Р.АХМЕТОВ.