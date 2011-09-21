СБУ сама решит, кого пускать на Евро-2012

СБУ будет проверять участников и официальных гостей Евро-2012, прежде чем разрешить аккредитацию и допуск на объекты турнира во время чемпионата.

Об этом информационному центру «Украина-2012» сообщил первый заместитель председателя Службы безопасности Украины Владимир ХИМЕЙ.

По его словам, всех этих людей СБУ проверит с целью выявления среди них потенциальных злоумышленников. В случае получения такой информации лица будут лишены допуска на официальные объекты, сообщил первый заместитель председателя службы.

«Одной из задач СБУ является аккредитация участников и официальных гостей чемпионата. Мы будем работать со стюардами, представителями частных компаний, которые будут привлекаться для охраны гостей УЕФА, журналистами и другими, кто будет иметь официальный пропуск на объекты турнира», - объяснил В.ХИМЕЙ.

При этом он отметил, что основная задача СБУ на стадионах - не допустить совершения терактов путем использования взрывчатки, оружия. То есть, специалисты ведомства во время матчей Евро-2012 будут находиться в «контрол-руме» вместе с представителями милиции, МЧС, медиками и другими.