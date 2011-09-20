В Кременчуге для игры с «Динамо» расширяют стадион

В Кременчуге Полтавской области для игры «Динамо» (Киев) с местной футбольной командой «Кремень» в рамках 1/16 финала Кубка Украины на стадионе устанавливают дополнительные трибуны.

Об этом заявил мэр Кременчуга, президент ФК «Ворскла» Олег БАБАЕВ.

По его словам, последняя игра «Динамо» с «Кремнем» проводилась 14 лет назад, когда местные футболисты выступали в высшей лиге национально чемпионата

«Наш новый коммунальный стадион «Кремень» вмещает всего 1500 человек. За счет временных трибун расширим его на 750 мест, постараемся хоть немного удовлетворить интерес публики. Билеты на матч уже как мне известно раскуплены», - сказал О.БАБАЕВ.

Сама игра состоится 21 сентября.

О.БАБАЕВ говорит, что с Киева приедет основной состав ФК «Динамо».

«Кремень настроен на победу. Может динамовцы будут расслаблены, что играют с командой второй лиги и Бог даст мы выиграем», - сказал О.БАБАЕВ.