Киев на этой неделе принимает Европейские игры по неолимпийским видам

В Киеве с 21 по 23 июля будут проходить первые Европейские игры по неолимпийским видам спорта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время “горячей линии” в клубе Кабинета министров сообщил министр по делам семьи, молодежи и спорта Виктор КОРЖ.

По словам В.КОРЖА, на игры приглашені около 700 спортсменов, которые будут соревноваться в 15 видах спорта, а также 300 официальных представителей из разных стран мира.

Кроме того, министр сообщил, что штаб-квартира организации Европейских игр будет располагаться именно в Киеве.

По словам В.КОРЖА, торжественное открытие первых Европейских игр по неолимпийским видам спорта состоится 21 июля в 21.00 на Михайловской площади.