Минским хоккеистам для перелетов выделили "Боинг"

Хоккеистам минского "Динамо" руководство клуба выделит самолет "Боинг-737" для перелетов на матчи чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщает сайт "Динамо".

Вопрос безопасности авиаперевозок команд КХЛ остро встал после катастрофы 7 сентября, когда сразу после взлета разбился Як-42 с ярославским "Локомотивом".

"Для перелетов "Динамо-Минск" будет выделен один из лучших самолетов "Боинг-737" с высокопрофессиональным, хорошо подготовленным опытным экипажем и обслуживающим персоналом, получившими высокую оценку в прошлом сезоне", - отмечается в сообщении пресс-службы.

В состав экипажа будет включен специалист по техническому обеспечению, в обязанности которого будет входить контроль за техобслуживанием в аэропортах других городов.

Правда, аэродром Череповца, куда команда должна отправиться на ближайшую игру, не может принимать "Боинги". В этом случае динамовцев повезет самолет канадского производства - СRJ.