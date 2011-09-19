В Кировограде на соревнованиях погиб 14-летний призер чемпионата Европы

14:18, 19 сентября 2011
Спорт
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Юноша - родом из Донецкой области

В Кировограде вчера во время проведения открытого Кубка города среди юношей и пятого этапа чемпионата Украины по мотокроссу на мотоциклах с коляской погиб 14-летний спортсмен.

Об этом корреспонденту УНИАН стало известно из собственных источников.

Юноша родился в городе Димитров Красноармейского района Донецкой области, бронзовый призер чемпионата Европы 2009 года.

Этап чемпионата Украины по мотокроссу на мотоциклах с коляской проходил в рамках спортивных мероприятий по случаю празднования 257-й годовщины основания Кировограда.

 

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