В Кировограде на соревнованиях погиб 14-летний призер чемпионата Европы
14:18, 19 сентября 2011Спорт
3818
Юноша - родом из Донецкой области
В Кировограде вчера во время проведения открытого Кубка города среди юношей и пятого этапа чемпионата Украины по мотокроссу на мотоциклах с коляской погиб 14-летний спортсмен.
Об этом корреспонденту УНИАН стало известно из собственных источников.
Юноша родился в городе Димитров Красноармейского района Донецкой области, бронзовый призер чемпионата Европы 2009 года.
Этап чемпионата Украины по мотокроссу на мотоциклах с коляской проходил в рамках спортивных мероприятий по случаю празднования 257-й годовщины основания Кировограда.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter