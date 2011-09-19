В Кировограде на соревнованиях погиб 14-летний призер чемпионата Европы

В Кировограде вчера во время проведения открытого Кубка города среди юношей и пятого этапа чемпионата Украины по мотокроссу на мотоциклах с коляской погиб 14-летний спортсмен.

Об этом корреспонденту УНИАН стало известно из собственных источников.

Юноша родился в городе Димитров Красноармейского района Донецкой области, бронзовый призер чемпионата Европы 2009 года.

Этап чемпионата Украины по мотокроссу на мотоциклах с коляской проходил в рамках спортивных мероприятий по случаю празднования 257-й годовщины основания Кировограда.