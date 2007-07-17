Шахтер представил своих новичков (фото)

Лукарелли оставили на десерт

Сегодня в пресс-центре РСК «Олимпийский» состоялась презентация новичков донецкого «Шахтера». Главный тренер «горняков» Мирча Луческу торжественно вручил новобранцам клубные футболки. Вратарь Андрей Пятов будет выступать под номером 30, защитнику Владимиру Езерскому достался 55, игрок центра поля Владимир Приемов выбрал цифру 15, а нападающий Александр Гладкий остановился на 21 номере. Журналисты обратили внимание на отсутствие итальянского новобранца «оранжево-черных» Кристиано Лукарелли. Его представление пройдет завтра, сообщает официальный сайт ФК "Шахтер".

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