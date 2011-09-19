Украинцы показали класс на набережной Москвы-реки

Члены марафонского клуба «Тарас Бульба» (команда сети ресторанов украинской кухни «Корчма Тарас Бульба» в Москве) победили на «Московском международном марафоне мира», заняв два первых места.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, первое место занял двукратный победитель марафона (2010 и 2011 г.г.) Александр МАТВЕЙЧУК, а второе - победитель 2006 года Андрей ТОПТУН.

Спортсмены марафонского клуба «Тарас Бульба» последние 7 лет подряд выигрывают этот марафон, а также становятся его призерами. Клуб выступает на соревнованиях под флагом Украины.

В спортивном мероприятии 18 сентября приняли участие как спортсмены, так и просто любители бега из 600 городов и населенных пунктов России, а также из более 40 зарубежных стран всех континентов.

Трасса марафона проходит по набережным Москвы-реки: марафон стартовал на Васильевском спуске и финишировал на Москворецкой улице. В рамках соревнований участники пробежали 42 км 195 м.

Московский международный марафон мира проходит в Москве ежегодно, начиная с 1981 года, и является одним из наиболее массовых марафонов, проводимых на территории Российской Федерации.