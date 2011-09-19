Результаты 10-го тура Чемпионата Украины по футболу
06:34, 19 сентября 2011Спорт
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В следующем туре матч Динамо - Шахтер
Завершился 10-й тур Чемпионата Украины по футболу
Кривбасс - Металлист 0:1 (Кристальдо 67)
Шахтер - Ворскла 1:0 (Дентиньо 52)
Черноморец - Динамо 1:2 (Политыло 17 - Алиев 40 пен., Ярмоленко 42)
Арсенал - Александрия 0:0
Ильичевец - Заря 1:1 (Пуканыч 42 - Коротецкий 13)
Карпаты - Оболонь 0:0
Днепр - Таврия 2:1 (Матеус 62, Коноплянка 72 - Аделейе 31)
Волынь - Металлург 0:2 (Чечер 40, Казарян 80)
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Матчи 11-го тура назначены на:
24 сентябряВорскла (14) - Волынь (12)
Металлист (22) - Днепр (12)
Динамо (26) - Шахтер (26)
25 сентября
Заря (11) - Черноморец (5)
Александрия (9) - Кривбасс (16)
Оболонь (5) - Арсенал (14)
26 сентябряТаврия (14) - Ильичевец (9)
Металлург (13) - Карпаты (7)
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