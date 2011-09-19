Результаты 10-го тура Чемпионата Украины по футболу

В следующем туре матч Динамо - Шахтер

Завершился 10-й тур Чемпионата Украины по футболу Кривбасс - Металлист 0:1 (Кристальдо 67) Шахтер - Ворскла 1:0 (Дентиньо 52) Черноморец - Динамо 1:2 (Политыло 17 - Алиев 40 пен., Ярмоленко 42) Арсенал - Александрия 0:0 Ильичевец - Заря 1:1 (Пуканыч 42 - Коротецкий 13) Карпаты - Оболонь 0:0 Днепр - Таврия 2:1 (Матеус 62, Коноплянка 72 - Аделейе 31) Волынь - Металлург 0:2 (Чечер 40, Казарян 80) *** Матчи 11-го тура назначены на: 24 сентября Ворскла (14) - Волынь (12) Металлист (22) - Днепр (12) Динамо (26) - Шахтер (26) 25 сентября Заря (11) - Черноморец (5) Александрия (9) - Кривбасс (16) Оболонь (5) - Арсенал (14) 26 сентября Таврия (14) - Ильичевец (9) Металлург (13) - Карпаты (7)

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