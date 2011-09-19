Результаты 10-го тура Чемпионата Украины по футболу

06:34, 19 сентября 2011
Спорт
3225

В следующем туре матч Динамо - Шахтер

Завершился 10-й тур Чемпионата Украины по футболу

Кривбасс - Металлист 0:1 (Кристальдо 67)

Шахтер - Ворскла 1:0 (Дентиньо 52)

Черноморец - Динамо 1:2 (Политыло 17 - Алиев 40 пен., Ярмоленко 42)

Арсенал - Александрия 0:0

Ильичевец - Заря 1:1 (Пуканыч 42 - Коротецкий 13)

Карпаты - Оболонь 0:0

Днепр - Таврия 2:1 (Матеус 62, Коноплянка 72 - Аделейе 31)

Волынь - Металлург 0:2 (Чечер 40, Казарян 80)

***

Матчи 11-го тура назначены на:

24 сентября

Ворскла (14) - Волынь (12)

Металлист (22) - Днепр (12)

Динамо (26) - Шахтер (26)

25 сентября

Заря (11) - Черноморец (5)

Александрия (9) - Кривбасс (16)

Оболонь (5) - Арсенал (14)

26 сентября

Таврия (14) - Ильичевец (9)

Металлург (13) - Карпаты (7)

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter