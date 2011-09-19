Тысячи сербов на улицах празднуют победу

Тысячи жителей Сербии в воскресенье поздно вечером вышли на улицы, чтобы вместе отпраздновать победу мужской национальной сборной на чемпионате Европы по волейболу, передает корреспондент РИА Новости.

Сборная Сербии завоевала чемпионский титул в Вене, в финальном матче переиграв команду Италии со счетом 3-1 (17:25, 25:20, 25:23, 26:24).

После завершения финала в Белграде появились колонны гудящих автомобилей с национальными символами, которые стали кружить по центру города. Горожане, в основном молодые люди, скандировали победные лозунги и имена игроков.