Тысячи сербов на улицах празднуют победу
00:53, 19 сентября 2011Спорт
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Сборная выиграла ЧЕ по волейболу
Тысячи жителей Сербии в воскресенье поздно вечером вышли на улицы, чтобы вместе отпраздновать победу мужской национальной сборной на чемпионате Европы по волейболу, передает корреспондент РИА Новости.
Сборная Сербии завоевала чемпионский титул в Вене, в финальном матче переиграв команду Италии со счетом 3-1 (17:25, 25:20, 25:23, 26:24).
После завершения финала в Белграде появились колонны гудящих автомобилей с национальными символами, которые стали кружить по центру города. Горожане, в основном молодые люди, скандировали победные лозунги и имена игроков.
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