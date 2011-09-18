"Манчестер Юнайтед" выиграл у "Челси"

"Манчестер Юнайтед" выиграл у лондонского "Челси" в матче пятого тура чемпионата Англии. Встреча, проходившая на стадионе "Олд Траффорд", закончилась со счетом 3:1.

Счет в матче был открыт на 8-й минуте - Крис Смоллинг замкнул головой подачу Эшли Янга со штрафного. В момент паса Смоллинг находился вне игры, однако судьи не заметили этого. До конца первого тайма "Манчестер Юнайтед" забил еще дважды - отличились Нани (37-я минута) и Уэйн Руни (45-я минута).

На первой минуте второго тайма "Челси" удалось отыграть один гол - Фернандо Торрес перебросил вратаря после удачного паса Анелька. Вскоре после этого в ворота лондонского клуба был назначен пенальти, однако Руни поскользнулся перед ударом и не попал в ворота.

На 83-й минуте матча Торрес получил еще одну возможность отличиться, когда обвел вратаря после выхода один на один, но не сумел попасть в пустые ворота. Похожий момент уже в добавленное время возник у "Манчестера": Руни и Бербатов вдвоем вышли на ворота Петера Чеха, но болгарин не сумел пробить достаточно сильно, и мяч с линии ворот вынес успевший вернуться защитник.

После этой победы "Манчестер Юнайтед" продолжает возглавлять турнирную таблицу английского чемпионата, не потеряв ни одного очка в пяти матчах. "Челси" сохранил за собой третье место с 10 очками, подводит итог Лента.ру.

Среди других матчей, состоявшихся 18 сентября в чемпионате Англии, стоит отметить разгромное гостевое поражение "Ливерпуля" от "Тоттенхэма" 0:4. Идущий на втором месте "Манчестер Сити" в гостях сыграл вничью с "Фулхэмом" 2:2 и потерял первые очки с начала чемпионата.