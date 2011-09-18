Обнаружено тело погибшего альпиниста из Харькова

Спасатели обнаружили тело погибшего украинского альпиниста на склоне горы Казбек в Северной Осетии на высоте пять тысяч метров, сообщает пресс-служба республиканского МЧС.

По данным МЧС, в пятницу вечером оперативному дежурному североосетинского поисково-спасательного отряда (ПСО) от гражданина Украины, жителя города Харьков, поступило сообщение о том, что на его сотовый телефон пришло SMS-сообщение от участников туристической группы из Харькова, совершающей восхождение на Казбек. В сообщении говорилось о том, что погиб руководитель группы Игорь Логвиненко, а сами туристы находятся на высоте 4200 метров на плато Спартака, им не удается связаться с родственниками Логвиненко.

"Информация о гибели руководителя группы подтвердилась. Тело погибшего альпиниста находится на склоне, на высоте пять тысяч метров, буквально в 30 метрах от вершины. В данное время решается вопрос транспортировки на равнину", - говорится в сообщении.

В данных работах будут задействованы спасатели, прошедшие акклиматизацию для работы на высоте пять тысяч метров. Кроме этого, они эвакуируют альпинистов, которые прекратили движение в связи с гибелью своего руководителя.

"Планируется, что сегодня они спустятся до Рыжановской хижины, расположенной на высоте более 3100 метров, где остановятся на ночлег. Спасательные работы проводятся в условиях непогоды: туман, нулевая видимость", - информирует региональное МЧС.

Туристическая группа из Харькова в составе шести человек была зарегистрирована в североосетинском ПСО. Выйдя на маршрут второй категории сложности 10 сентября, она планировала завершить поход 27 сентября.