Динамо с трудом выиграло в Одессе

17:21, 18 сентября 2011
Спорт
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Идет 10-й тур чемпионата по футболу

Сегодняшними матчами завершится 10-й тур Чемпионата Украины по футболу

Черноморец - Динамо 1:2 (Политыло 17 - Алиев 40 пен., Ярмоленко 42)

Ожидается начало матчей

17.30 Кривбасс (16) - Металлист (19)

18.00 Шахтер (23) - Ворскла (14)

19.30 Арсенал (13) - Александрия (8)

Напомним, что ранее сыграли

Ильичевец - Заря 1:1 (Пуканыч 42 - Коротецкий 13)

Карпаты - Оболонь 0:0

Днепр - Таврия 2:1 (Матеус 62, Коноплянка 72 - Аделейе 31)

Волынь - Металлург 0:2 (Чечер 40, Казарян 80)

 

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