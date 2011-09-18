Динамо с трудом выиграло в Одессе
17:21, 18 сентября 2011Спорт
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Идет 10-й тур чемпионата по футболу
Сегодняшними матчами завершится 10-й тур Чемпионата Украины по футболу
Черноморец - Динамо 1:2 (Политыло 17 - Алиев 40 пен., Ярмоленко 42)
Ожидается начало матчей
17.30 Кривбасс (16) - Металлист (19)
18.00 Шахтер (23) - Ворскла (14)
19.30 Арсенал (13) - Александрия (8)
Напомним, что ранее сыграли
Ильичевец - Заря 1:1 (Пуканыч 42 - Коротецкий 13)
Карпаты - Оболонь 0:0
Днепр - Таврия 2:1 (Матеус 62, Коноплянка 72 - Аделейе 31)
Волынь - Металлург 0:2 (Чечер 40, Казарян 80)
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