Результаты матчей 10-го тура Чемпионата Украины по футболу
08:15, 18 сентября 2011Спорт
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По желтым карточкам - впереди Оболонь
Завершились очередные матчи 10-го тура Чемпионата Украины по футболу
Ильичевец - Заря 1:1 (Пуканыч 42 - Коротецкий 13)
Карпаты - Оболонь 0:0. 4:5 - по желтым карточкам и 1:1 - по красным
Днепр - Таврия 2:1 (Матеус 62, Коноплянка 72 - Аделейе 31)
Напомним, что в пятницу сыграли...
Волынь - Металлург 0:2 (Чечер 40, Казарян 80)
...а в воскресенье тур завершатЧерноморец (5) - Динамо (23)
Кривбасс (16) - Металлист (19)
Шахтер (23) - Ворскла (14)
Арсенал (13) - Александрия (8)
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