Результаты матчей 10-го тура Чемпионата Украины по футболу

08:15, 18 сентября 2011
Спорт
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По желтым карточкам - впереди Оболонь

Завершились очередные матчи 10-го тура Чемпионата Украины по футболу

Ильичевец - Заря 1:1 (Пуканыч 42 - Коротецкий 13)

Карпаты - Оболонь 0:0. 4:5 - по желтым карточкам и 1:1 - по красным

Днепр - Таврия 2:1 (Матеус 62, Коноплянка 72 - Аделейе 31)

Напомним, что в пятницу сыграли...

Волынь - Металлург 0:2 (Чечер 40, Казарян 80)

...а в воскресенье тур завершат

Черноморец (5) - Динамо (23)

Кривбасс (16) - Металлист (19)

Шахтер (23) - Ворскла (14)

Арсенал (13) - Александрия (8)

 

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