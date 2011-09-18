Результаты матчей 10-го тура Чемпионата Украины по футболу

По желтым карточкам - впереди Оболонь

Завершились очередные матчи 10-го тура Чемпионата Украины по футболу Ильичевец - Заря 1:1 (Пуканыч 42 - Коротецкий 13) Карпаты - Оболонь 0:0. 4:5 - по желтым карточкам и 1:1 - по красным Днепр - Таврия 2:1 (Матеус 62, Коноплянка 72 - Аделейе 31) Напомним, что в пятницу сыграли... Волынь - Металлург 0:2 (Чечер 40, Казарян 80) ...а в воскресенье тур завершат Черноморец (5) - Динамо (23) Кривбасс (16) - Металлист (19) Шахтер (23) - Ворскла (14) Арсенал (13) - Александрия (8)

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