Рой Джонс вызвал на бой Владимира Кличко и еще четырёх боксёров
Весовая категория значение не имеет
|Рой ДЖОНС-младший
Р.ДЖОНС сделал свое громкое заявление после победы над соотечественником Энтони ХЭНШО в ночь с 14 на 15 июля, сообщает интернет-издание fightnews.com.
Кроме Владимира КЛИЧКО 38-летний американец вызвал на бой Глена ДЖОНСОНА и Антонио ТАРВЕРА, от которых он потерпел в общей сложности три поражения, а также Феликса ТРИНИДАДА и Джермейна ТЭЙЛОРА. Отметим, что Владимир КЛИЧКО - единственный представитель тяжелого веса из тех, с кем готов драться Р.ДЖОНС.
Р.ДЖОНС имеет удачный опыт выступлений в тяжелом весе. 1 марта 2003 года он отобрал титул WBA (Всемирная боксерская организация) у мексиканца Джона РУИСА. После этого Р.ДЖОНС вернулся в полутяжелый вес и с тех пор одержал три победы (в том числе в двух последних боях) и потерпел три поражения.