Рой Джонс вызвал на бой Владимира Кличко и еще четырёх боксёров

Американец Рой ДЖОНС-младший, который долгое время считался лучшим боксером мира вне зависимости от весовой категории, бросил вызов украинскому тяжеловесу Владимиру КЛИЧКО, владеющему титулом IBF.

Р.ДЖОНС сделал свое громкое заявление после победы над соотечественником Энтони ХЭНШО в ночь с 14 на 15 июля, сообщает интернет-издание fightnews.com.

Кроме Владимира КЛИЧКО 38-летний американец вызвал на бой Глена ДЖОНСОНА и Антонио ТАРВЕРА, от которых он потерпел в общей сложности три поражения, а также Феликса ТРИНИДАДА и Джермейна ТЭЙЛОРА. Отметим, что Владимир КЛИЧКО - единственный представитель тяжелого веса из тех, с кем готов драться Р.ДЖОНС.

Р.ДЖОНС имеет удачный опыт выступлений в тяжелом весе. 1 марта 2003 года он отобрал титул WBA (Всемирная боксерская организация) у мексиканца Джона РУИСА. После этого Р.ДЖОНС вернулся в полутяжелый вес и с тех пор одержал три победы (в том числе в двух последних боях) и потерпел три поражения.