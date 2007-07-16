Виталий Кличко уверен в своей победе

Почетный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC Виталий КЛИЧКО уверен, что его возвращение в большой спорт в бою против американца Джамиля МАКЛАЙНА закончится победой.

Об этом боксёр заявил в понедельник на пресс-конференции в Мюнхене.

"Это будет настоящая битва. Я исключаю возможность своего поражения в этом поединке, - сказал он. - Я уже был чемпионом, был на вершине, но я хочу войти в историю и стать лучшим в мире супертяжем в одно и то же время с моим братом".

Бой против Дж.МАКЛАЙНА станет первым для КЛИЧКО-старшего после почти трехлетнего перерыва в карьере. Встреча состоится 22 сентября в Мюнхене на арене Olympiahalle. А следующим соперником украинского боксера уже в титульном поединке станет победитель встречи между россиянином Олегом МАСКАЕВЫМ и американцем Сэмюэлем ПИТЕРОМ.