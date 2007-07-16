Виталий Кличко уверен в своей победе
18:40, 16 июля 2007Спорт
1032
"Это будет настоящая битва"
|Виталий Кличко
Об этом боксёр заявил в понедельник на пресс-конференции в Мюнхене.
"Это будет настоящая битва. Я исключаю возможность своего поражения в этом поединке, - сказал он. - Я уже был чемпионом, был на вершине, но я хочу войти в историю и стать лучшим в мире супертяжем в одно и то же время с моим братом".
Бой против Дж.МАКЛАЙНА станет первым для КЛИЧКО-старшего после почти трехлетнего перерыва в карьере. Встреча состоится 22 сентября в Мюнхене на арене Olympiahalle. А следующим соперником украинского боксера уже в титульном поединке станет победитель встречи между россиянином Олегом МАСКАЕВЫМ и американцем Сэмюэлем ПИТЕРОМ.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter