Улицы Багдада опустели, все следят за матчем сборной Ирака по футболу

В понедельник вечером улицы Багдада словно вымерли. Практически все жители иракской столицы, включая стариков и даже женщин, сидят перед экранами своих телевизоров и следят за ходом проходящего в рамках Кубка Азии-2007 матча между футбольными сборными Ирака и султаната Оман.

В багдадских кафе, в которых есть телевизоры, нет ни одного свободного места. Бронировались они за несколько часов до начала игры. А за час до начала игры в городе был раскуплен весь бензин для того, чтобы заправить мини-электрогенераторы, которые в условиях хронического отсутствия электричества должны гарантировать работу телевизора.

Сборная Ирака подошла к своему третьему матчу в групповом турнире с 4 очками, сыграв вничью с командой Таиланда и обыграв одного из фаворитов Кубка - сборную Австралии. Победа в сегодняшнем матче гарантирует ей выход в 1/8 финала и обещает, как это было после победы над австралийцами, бурное ликование иракцев.

"Футбол - единственное, что может принести нам сегодня радость и объединить всех иракцев вне зависимости от их этнической и конфессиональной принадлежности", - сказал в беседе с корреспондентом РИА Новостистудент Багдадского университета Мустафа Керим.

Победу над сборной Австралии, вспоминает он, на улицах Багдада отмечали вместе - шииты, сунниты и курды... "Надеюсь, мы победим Оман. Мы ведь забыли вкус победы, вкус радости", - сказал он.